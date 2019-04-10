В Индии десять человек погибли при обрушении в строящемся туннеле

10 апреля 2019 14:09 (UTC+04:00)

Десять человек погибли и еще один пострадал в результате обрушения в строящемся туннеле в городе Нарайанпет в Индии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Десять человек погибли и один пострадал после обрушения стены в районе Марикал в Нарайанпете. Мы доставляем тела в местную государственную больницу для проведения вскрытия. Пострадавший также доставлен в больницу для лечения", - заявил начальник местной полиции.

По данным телеканала, инцидент произошел на месте строительства туннеля, погибшие были строителями.

Сообщается, что под завалами могут находиться люди. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Далай-ламу госпитализировали - СМИ
Другие страны 04:53
Азербайджанцы живым исполнением поразили 1 миллион индусов (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 9 апреля 18:17
Закрытие Пакистаном воздушного пространства вынудило UzAirways увеличить время полетов
Бизнес 9 апреля 14:17
Индийские предприниматели могут реализовать проекты в текстильной отрасли Узбекистана
Бизнес 8 апреля 15:03
Air Astana приостановила полеты в Индию
Казахстан 6 апреля 21:23
Казахстан намерен наладить совместное производства тракторов с индийскими компаниями
Бизнес 6 апреля 13:14
Лента новостей
В Азербайджане большая часть ипотечного кредитования приходится на молодые семьи
Финансы 14:24
В работе YouTube произошел сбой
В мире 14:19
Оглашены объемы ипотечного кредитования в Азербайджане
Финансы 14:19
В Иране разбился вертолет, есть погибший и раненые
Общество 14:13
Прошлый пожар в общежитии в Баку был совершен умышленно - Госкомитет
Происшествия 14:06
Тяжелая промышленность Азербайджана выйдет на новый уровень
Бизнес 14:04
Твердая часть ядра Земли оказалась неожиданно молодой, выяснили ученые
В мире 14:04
Курс доллара в Казахстане продолжает снижаться
Финансы 14:02
Бахруз Гулиев: Опрос “Opinion Way” подтвердил верность проводимой в Азербайджане политики - единства лидера и народа
Политика 14:01