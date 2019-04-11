Запуск ракеты Falcon Heavy со спутником Arabsat 6A перенесен

Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A перенесен на четверг, 11 апреля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в среду в Twitter компании SpaceX.

"Отказываемся от сегодняшней попытки запуска Falcon Heavy, - говорится в опубликованном сообщении. - Следующая возможность будет завтра, 11 апреля". Ранее основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил в Twitter, что старт переносится из-за "очень сильных порывов ветра" в верхних слоях атмосферы. "Придется перенести запуск, если в скором времени погода не улучшится", - добавил он.

Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A должна была стартовать в среду с космодрома на мысе Канаверал. Спутник связи Arabsat 6A массой около 6 т, изготовленный компанией Lockheed Martin, предназначен для трансляции сотен телеканалов на районы Ближнего Востока и Северной Африки.

Falcon Heavy - самая мощная в мире из находящихся сейчас в эксплуатации ракет. Она создавалась на базе носителя Falcon 9 и представляет собой фактически три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя. Каждый сегмент оснащен девятью двигателями, и суммарная тяга 27 двигателей составляет более 2,2 тыс. т. Предполагается, что Falcon Heavy способна выводить в космос грузы массой до 64 т.

При этом первую ступень носителя и ее боковые ускорители можно использовать повторно, что позволяет существенно сократить стоимость запуска - до $90-100 млн. Для сравнения: вывод грузов на орбиту с помощью другого американского тяжелого носителя - Delta IV Heavy обходится примерно в $435 млн. Falcon Heavy предназначен, в первую очередь, для вывода на орбиту разведывательных спутников и спутников связи.

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