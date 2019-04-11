В Индии начался первый этап парламентских выборов

11 апреля 2019 10:02 (UTC+04:00)

Голосование на первом этапе парламентских выборов началось в четверг в Индии, избирательные участки открылись в 91 избирательном округе, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Голосование проходит в штатах Андхра-Прадеш, Аруначал-Прадеш, Ассам, Бихар, Джамму и Кашмир, Западная Бенгалия, Манипур, Махараштра, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Одиша, Сикким, Телангана, Трипура, Уттар-Прадеш, Уттаракханд, Чхаттисгарх, а также на союзных территориях Андаманские и Никобарские острова и Лакшадвип. Избирательные участки будут работать до 18:00 (15:30 мск).

В ряде регионов вводятся повышенные меры безопасности. В штате Трипура (на северо-востоке страны) полностью перекрыта граница с Бангладеш. В штатах Бихар и Чхаттисгарх, где действуют маоистские группировки, армия и военизированная полиция также приведены в полную готовность, военные используют беспилотные летательные аппараты и вертолеты для отслеживания передвижений боевиков. В Чхаттисгархе задействовано около 80 тыс. военнослужащих. 9 апреля в этом штате в результате теракта, организованного маоистами, погибли пять человек. Кроме того, маоисты разбрасывали листовки с угрозами в отношении тех, кто пойдет голосовать.

В голосовании смогут принять участие около 900 млн избирателей, что делает эти выборы самыми массовыми в мировой истории. Выборы пройдут во всех 29 штатах и на семи союзных территориях Индии в семь этапов: 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая. Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая. За 543 места в нижней палате парламента будут бороться около 8 тыс. кандидатов. Партия, которая получит большинство и сможет составить правящую коалицию, сформирует правительство, а ее лидер станет премьер-министром.

Основная борьба развернется между двумя ведущими политическими силами Индии: правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП) и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс" (ИНК). Главная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года, а действующий премьер Нарендра Моди занять пост второй раз подряд.

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