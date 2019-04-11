Суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог

11 апреля 2019 19:02 (UTC+04:00)

Суд в Лондоне признал виновным основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в нарушении условий выхода под залог, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ассанж был задержан в четверг утром по ордерам Швеции и США. В Швеции он обвиняется в преступлениях сексуального характера, США его обвиняют в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных им служебных документов.

"Господин Ассанж…, вы нарушили условия освобождения под залог", - сказал судья Вестминстерского магистратского суда, который рассматривал дело.

На заседании Ассанж несколько раз односложно ответил на вопросы. Он, в частности, заявил, что не признает вины по обвинению в отказе сдаться полиции.

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