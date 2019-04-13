Мегаполисы Китая приняли участие в написании "Тотального диктанта"

Крупнейшие мегаполисы Китая приняли в субботу участие в общеобразовательной акции РФ "Тотальный диктант". В Пекине ежегодное мероприятие по традиции состоялось на площадке Российского культурного центра (РКЦ), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы рады, что с каждым годом количество участников возрастает. Для нас очень важно, что в этой акции участвуют не только наши соотечественники, но и китайские граждане, - отметила руководитель РКЦ, советник посольства РФ в Пекине Ольга Мельникова. - Современный русский язык как результат многовекового исторического процесса - один из пластов культуры нашей страны, обогативших мировую цивилизацию".

Она напомнила, что цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого, а заниматься русским языком - "увлекательно и интересно, но не так просто".

К инициативой проведения диктанта в Пекине традиционно присоединилась Ассоциация российских студентов (АРС) в Пекине.

"Нынешний "Тотальный диктант", во-первых, отличается количеством его участников, их все больше и больше. Люди все чаще интересуются этим - доходит до того, что в последние дни перед проведением приходится даже кому-то отказывать в регистрации, поскольку мест уже не хватает, - рассказала представитель АРС Дина Мырза. - Скорее всего, в следующем году уже нужно будет задуматься о том, чтобы открывать еще какие-то площадки. Потому что пекинский РКЦ, к сожалению, уже не вмещает всех желающих, среди которых как наши соотечественники, так и граждане Китая".

Она пояснила, что на территории КНР акция проводится не только в столице, но и в таких ключевых городах страны, как Шанхай, Харбин (северо-восток), Шэньчжэнь (Южный Китай). "Насколько мне известно, "Тотальный диктант" в этом году в КНР состоится в 17 городах. Наверняка, это поможет укреплению связей между Россией и Китаем - очень радует, что приходят не только россияне, но и большой интерес проявляют представители других государств и даже берут с собой своих детей, - добавила представитель АРС. - Это повлияет на то, что дружба между нашими странами станет еще крепче".

Комментарии участников

Из года в год диктант привлекает внимание все большего числа местных жителей, по словам которых, акция "позволяет получить более полное представление об РФ, проникнуться особой российской атмосферой". Как и в прошлые годы, некоторые китайские участники пришли на мероприятие вместе с российскими друзьями - как из солидарности, так и для того, чтобы проверить свой уровень восприятия русской речи под диктовку.

"Я участвую в написании диктанта первый раз и считаю, что это интересный проект, - рассказал ТАСС китайский специалист в области кибернетики Чжан Чжоувэнь. - Учу русский язык с молодых лет - думаю, пора проверить, нужно ли что-то подтянуть".

В акции активно участвуют обучающиеся в Пекине студенты, работники компаний РФ и совместных российско-китайских предприятий, имеющих в КНР офисы и представительства.

"Я уже второй раз участвую в этом диктанте. Проживая в Пекине, возникает желание еще раз проверить свои силы в российской грамматике и лексике, - поделилась с ТАСС своими впечатлениями Алена из местной компании, занимающейся продвижением инновационных проектов. - К "Тотальному диктанту" здесь уже проявляют интерес многие, однако некоторые боятся попытаться попробовать принять в нем участие, потому что воспринимают это в первую очень как экзамен, как что-то чрезвычайно важное и ответственное".

По ее словам, то, что некоторые жители Пекина и других городов Китая довольно хорошо справляются с заданием, "можно считать одним из доказательств прочных контактов между двумя странами".

В 2018 году диктант вместе с жителями Пекина и российскими соотечественниками написал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, находившийся в рабочей поездке в Пекине. По его словам, русский язык - это "национальное достояние, играющее большую геополитическую роль" и объединяющее всех на нем говорящих.

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