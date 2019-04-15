В Египте нашли уникальное захоронение возрастом 1,5 тысячи лет

Российская археологическая миссия, работающая на раскопках древнего некрополя в районе археологического комплекса Дейр эль-Банат (Девичий монастырь) в оазисе эль-Фаюм в Среднем Египте совершила уникальную находку, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Обнаружено погребение, относящееся к IV-V векам нашей эры и несущее на себе следы влияния традиций огромного периода истории Египта от древних египтян до поздней римской эпохи. Финансовую поддержку раскопок обеспечили госкорпорация "Ростех" и его дочерняя компания "Рособоронэкспорт". Об этом рассказала директор российского института египтологии в Каире, научный руководитель центра египтологических исследований РАН доктор исторических наук Галина Белова.

Необычное захоронение

"В ходе изучения материала, полученного при раскопках, мы столкнулись с очень необычным захоронением. Дело в том, что тело умершего, который был похоронен в простой грунтовой могиле, было завернуто в погребальные ткани таким образом, что его голова возвышалась на полметра над телом. В ходе изучения этого захоронения мы установили, что такой эффект был достигнут за счет конструкции, сложенной из пальмовых стеблей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в захоронении удивительным образом сочетаются погребальные традиции как древних египтян, так и римской эпохи, прослеживается персидское влияние. "Тело покойного было завернуто очень аккуратно тесьмой в определенном порядке, который имитировал то переплетение, которое древние египтяне использовали для закрепления картонажей на мумиях… Тело и голова были засыпаны толстым слоем злаков.

Этот обряд также характерен для древнего Египта, когда зерно ассоциировалось с оживлением, с вечным обновлением, богом Осирисом… В то же время, покойный лежал на матрасе и на подушке, что было характерной чертой погребального обряда уже древних римлян… Более того, ткани, которые использовались при погребении, явно носили на себе персидское влияние", - пояснила ученый.

Богатый или бедный?

Она добавила, что пока ученые не могут точно определить, бедный или богатый человек был похоронен в этой уникальной могиле.

"И подушка, и матрас были украшены очень богатыми вышивками. Туника, в которую был одет погребенный, занавеска, которая покрывала его тело, - все было очень богато украшено. И, тем не менее, многие вещи были заштопаны или зашиты… Трудно сказать, богатый это был человек или бедный… Исследования продолжаются", - подчеркнула Белова.

Российский археолог добавила, что захоронение очень хорошо сохранилось, и обнаруженные в нем ткани и погребальные предметы после консервации будут выставлены в одном из центральных египетских музеев.

Смена религий в одном некрополе

Научный руководитель центра египтологических исследований РАН уверена, что работы в некрополе Дейр-эль-Банат имеют огромное значение для науки и должны продолжаться. "Его изучение играет огромную роль для понимания жизненного уклада, культуры, и, особенно, религиозных представлений древнейших египтян.

Период некрополя охватывает время с IV века до нашей эры по VII век нашей эры, то есть эпоху от птолемейского времени до исламского времени, и это чрезвычайно важно с точки зрения смены религиозных представлений. Проведение раскопок стало возможным благодаря помощи госкорпорации "Ростех" и Рособоронэкспорта, которые обеспечили финансовую поддержку миссии", - говорит ученый.

"Благодаря содействию российского посольства в Каире, министерства по делам древностей Египта и Ростеха, мы рассчитываем продолжить изучение этого уникального памятника и надеемся, что вскоре нам удастся восстановить хронологию этого некрополя и сделать еще много уникальных находок", - заключила собеседница агентства.

Оазис эль-Фаюм всегда играл огромную роль житницы Египта во времена голода и засух, а позднее зерно Фаюмского оазиса кормило сначала Грецию, а потом Римскую империю, Византию. Эль-Фаюм был заселен с глубокой древности, и сегодня ученые имеют возможность восстановить отдельные моменты истории Древнего Египта, изучая памятники фаюмского оазиса.

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