Число погибших в результате боевых действий в Ливии возросло до 147

15 апреля 2019 12:00 (UTC+04:00)

По меньшей мере 147 человек погибли, 614 получили ранения в ходе боевых действий в Ливии, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ранее было известно о 121 погибшем и 561 пострадавшем. "Число погибших в [результате боевых действий в] Ливии теперь составляет 147 человек, еще 614 получили ранения. ВОЗ направила команды хирургов для помощи больницам в районе Триполи", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Ливии действует два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Сейчас бои идут на подступах к столице.

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