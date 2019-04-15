В Хартуме демонстранты помешали военным убрать заграждения у их лагеря

Суданские военные попытались убрать заграждения в районе лагеря демонстрантов на площади перед комплексом зданий министерства обороны Судана в Хартуме, протестующие помешали им, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

На кадрах телеканала видно, что военные после вмешательства протестующих отошли от лагеря.

В то же время один из лидеров протестного суданского движения - Объединение суданских профсоюзов - призвал в понедельник присоединяться к демонстрантам в Хартуме "для спасения революции".

В Судане 11 апреля произошел переворот, президент Омар аль-Башир был взят под стражу. Власть взяли военные. 12 апреля переходный военный совет возглавил Абдельфаттах аль-Бурхан, который объявил об отмене введенных ранее комендантского часа и чрезвычайного положения.

Он сообщил, что срок работы совета составит максимум два года, и подтвердил обязательство передать власть гражданскому правительству.

Однако и после отстранения аль-Башира от власти демонстранты остаются на улицах, опасаясь, что военные не сдержат обещание передать власть гражданским.

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