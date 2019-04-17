В Индонезии завершились самые масштабные выборы в истории

17 апреля 2019 11:44 (UTC+04:00)

Голосование по выборам президента, членов двух палат парламента, а также депутатов местных органов власти завершилось в среду в Индонезии. О серьезных происшествиях на данный момент информации не поступало, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Нынешние выборы, как подчеркивают в Джакарте, стали самыми масштабными не только для Индонезии, но и для всего мира, во время которых прямым голосованием избирались не только глава государства, но и почти 20 тыс. законодателей, представляющих 16 политических партий.

На высший государственный пост претендует два кандидата: действующий президент Джоко Видодо, а также генерал запаса Прабово Субианто. Согласно конституции, в паре с ними избираются и вице-президенты.

В политический союз с нынешним лидером вступил 75-летний Мааруф Амин, бывший руководитель одной из крупнейших в мире мусульманских (суннитских) организаций "Нахдатул улама", численность которой составляет около 80 млн человек. Ему будет противостоять 49-летний бизнесмен Сандиагом Уно, который входит в число богатейших людей страны.

Как ожидается, первые неофициальные результаты, которые тем не менее смогут объективно показать картину голосования, появятся к концу дня. Центральная избирательная комиссия начнет официальное оглашение только 25 апреля. Выборы пройдут в один тур, для победы потребуется простое большинство голосов.

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