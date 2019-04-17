В Дальневосточном федеральном университете готовятся к возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

Один из корпусов Дальневосточного федерального университета во Владивостоке закрывают, предположительно, для подготовки ко встрече лидеров РФ и КНДР, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

В среду на стойке копицентра в этом корпусе появилась табличка с текстом: "В связи с приездом Ким Чен Ына копицентр закрывают с 17 до 24 апреля. Проявите солидарность, печатайте в корпусе В".

Кроме того, у главного спортивного зала появилась табличка "С 17 по 30 апреля по техническим причинам зал закрыт".

Как сообщил РИА Новости сотрудник университета, здание действительно закрывают в рамках подготовки визита лидеров двух стран. "Скорее всего, закроют все в корпусе, готовятся к приезду Путина и встрече (с Ким Чен Ыном)", - сказал собеседник агентства.

Другой сотрудник вуза также подтвердил данную информацию. При этом администратор корпуса S сообщил РИА Новости, что здание закрывается во второй половине дня в среду, но не назвал причину.

"Во сколько закрывается корпус, я вам точно не скажу, но после обеда, насколько мне известно. Я вам не могу ответить на вопрос (о причине закрытия - Прим. ред.)", - сказал администратор.

Студенты рассказывают, что после обеда они будут заниматься на стадионе на улице. Рабочие в корпусе передвигают мебель.

"Пресс-служба не подтверждает, но и не опровергает эту информацию", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы вуза в ответ на просьбу подтвердить подготовку корпуса S к возможной встрече Путина и Ким Чен Ына.

Собеседника агентства также добавил, что безопасность сотрудников, студентов и гостей кампуса обеспечивается в штатном режиме. "Причин для усиления мер по обеспечению безопасности для находящихся в кампусе людей на данный момент нет", - сказал он.

В среду сообщалось, что 23 апреля пассажирский самолёт вне обычного расписания прилетает из Пхеньяна во Владивосток. Южнокорейский телеканал KBS сообщил, что на этом рейсе, вероятно, прибывает служба безопасности Ким Чен Ына для подготовки встречи лидеров КНДР и РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник не сталкомментировать сообщения о возможной дате встречи лидеров двух стран.

Ранее Песков заявил, что встреча Путина и Ким Чен Ына готовится, но пока конкретики по дате и месту ее проведения нет. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на неназванные источники в Москве сообщило, что визит лидера КНДР в Россию может состояться на следующей неделе. Источники агентства утверждают, что встреча лидеров двух стран может пройти 24 апреля, когда российский президент будет находиться на Дальнем Востоке.

В начале апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря о встрече Путина и Ким Чен Ына, заявил, что российская сторона делала конкретные предложения по срокам, но этот вопрос остается в стадии проработки. По его словам, "несколько сроков обсуждается, были и сроки, которые уже прошли". Он также сообщал, что пока согласовываются параметры, место и время встречи.

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