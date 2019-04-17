В Индии в результате ураганов погиб 31 человек

17 апреля 2019 12:38 (UTC+04:00)

По меньшей мере 31 человек погиб на этой неделе в нескольких штатах в центральной и западной части Индии, где продолжаются ураганы и проливные дожди, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным местных властей, сильные ливни не прекращаются в штатах Мадхья-Прадеш, Раджастхан и Гуджарат. Удар стихии вызвал перебои в работе систем электроснабжения и гибели посевов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил соболезнования семьям погибших. В зонах бедствия продолжаются поисково-спасательные операции.

Еще не менее 39 человек погибли, 135 получили травмы на этой неделе в результате наводнений и ураганов в различных провинциях граничащего с Индией Пакистана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые раскрыли секрет необыкновенной остроты клыков гадюки
В мире 12:41
Число погибших из-за ливней в Пакистане возросло до 39 человек
В мире 09:56
Узбекистана освоит свыше $110 млн иностранных инвестиций для реализация 8 проектов
Бизнес 16 апреля 22:15
В Пакистане не менее 11 человек погибли в ДТП с микроавтобусом
В мире 16 апреля 17:45
Более 110 тыс. человек в мире заболели корью за первые три месяца 2019 года
В мире 16 апреля 09:33
Индия испытала крылатую ракету собственной разработки
В мире 15 апреля 16:14
Лента новостей
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 13:12
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Карабаха
В мире 13:08
Евробанк выделил свой первый синдицированный кредит для казахстанской микрофинансовой группы
Финансы 13:05
Никто не вправе вмешиваться в дела Турции по позиции в НАТО - пресс-секретарь президента
Турция 13:05
SOCAR AQS провела уникальные буровые и геофизические исследования на месторождении «Умид»
Энергетика 12:53
Бакинский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова объявляет "день открытых дверей"
Общество 12:51
Верховный суд: В 2018 г. число осужденных в Азербайджане судами первой инстанции уменьшилось
Общество 12:47
В Азербайджане будет заложен фундамент азербайджано-иранских СП по сборке автобусов и производству запчастей
Бизнес 12:44
Ученые раскрыли секрет необыкновенной остроты клыков гадюки
В мире 12:41