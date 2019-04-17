В Индии в результате ураганов погиб 31 человек

По меньшей мере 31 человек погиб на этой неделе в нескольких штатах в центральной и западной части Индии, где продолжаются ураганы и проливные дожди, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным местных властей, сильные ливни не прекращаются в штатах Мадхья-Прадеш, Раджастхан и Гуджарат. Удар стихии вызвал перебои в работе систем электроснабжения и гибели посевов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил соболезнования семьям погибших. В зонах бедствия продолжаются поисково-спасательные операции.

Еще не менее 39 человек погибли, 135 получили травмы на этой неделе в результате наводнений и ураганов в различных провинциях граничащего с Индией Пакистана.

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