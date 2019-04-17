Франция проведет международный конкурс для восстановления шпиля собора Нотр-Дам

Франция организует международный архитектурный конкурс, чтобы восстановить разрушенный в результате пожара шпиль собора Парижской Богоматери. Об этом в среду заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп по итогам заседания совета министров, посвященного реставрации собора, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Франция проведет международный конкурс среди архитекторов, чтобы заменить обрушившийся шпиль", - отметил он. Премьер напомнил, что архитектором старого шпиля в XIX веке был Эжен Виолле-ле-Дюк.

Предыдущий шпиль был демонтирован во время Великой французской революции в конце XVIII столетия.

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