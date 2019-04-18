В МИД Китая призвали США полностью снять торговую блокаду Кубы

18 апреля 2019 14:07 (UTC+04:00)

Китай призывает США как можно скорее полностью снять торговую блокаду с Кубы, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В среду госсекретарь Майк Помпео объявил, что США со 2 мая не будут продлевать действие исключения для положения закона, которое предусматривает возможность подачи исков против Кубы и иностранных компаний в связи с собственностью, изъятой после революции у граждан США, что открывает дорогу для подачи таких исков.

"США на протяжении длительного времени распространяют блокаду на Кубу, что нанесло серьезный ущерб социально-экономическому развитию Кубы. СБ ООН неоднократно посредством принятых резолюций требовал от США положить конец этой ошибочной практике. Мы призываем США как можно скорее в полной мере снять блокаду с Кубы", - заявил на брифинге Лу Кан.

Он подчеркнул, что в конечном итоге это соответствует чаяниям всего международного сообщества, интересам обеих стран, а также стабильности и интересам развития в регионе.
Закон Хелмса-Бертона был принят в 1996 году. Он предусматривает распространение экономических ограничений не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от изъятой властями острова собственности, принадлежавшей до революции 1959 года гражданам США или кубинцам, которые впоследствии получили американское гражданство.

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