В США двух школьниц задержали по подозрению в подготовке массового убийства

20 апреля 2019 14:28 (UTC+04:00)

Полиция США задержала двух 14-летниих школьниц по подозрению в подготовке убийства 9 человек во Флориде, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Полиция задержала учениц средней школы Эйвон Парк во Флориде в среду после обращения учителя, узнавшего об их планах.

Школьный совет округа Хайлендс подтвердил, что школьницы были задержаны, поскольку намеревались "навредить людям за пределами территории школы".

Как сообщили в офисе шерифа округа Хайлендс, учительница заметила "истеричное" поведение подростков, которые искали какую-то папку в её кабинете. По словам учительницы, одна из школьниц сказала: "Я просто скажу им, что это розыгрыш, если они вызовут меня или найдут папку". Учительница позже нашла папку с письмом, в котором упоминалось "оружие". Сообщается, что в папке было восемь листов, где были описаны планы, как получить оружие, убить девять человек и избавиться от тел.

Каждой школьнице предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения убийства по девяти пунктам и в предварительном сговоре для совершения похищения по трем пунктам, сообщает офис шерифа.

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