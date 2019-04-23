В Конго в ДТП с грузовиками погибли не менее 11 человек

23 апреля 2019 15:19 (UTC+04:00)

Не менее одиннадцати человек, среди которых были студенты технического вуза, погибли в ДТП с участием двух грузовиков на юге Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Инцидент произошёл в понедельник в провинции Луалаба на юге ДРК. Небольшой грузовик, перевозивший пассажиров, среди которых были студенты Высшего института прикладного технического образования (ISTA), столкнулся с грузовиком Национальной энергетической компании (SNEL), после чего автомобиль с пассажирами перевернулся и упал в искусственное озеро.

Сообщается, что авария произошла на дороге по направлению к ГЭС на озере Нзило, где студенты должны были проходить учебную стажировку.

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