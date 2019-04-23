Над аэропортом Буэнос-Айреса чуть не столкнулись два лайнера

Два самолета чуть не столкнулись, опасно сблизившись на расстояние около 100 метров в районе аэропорта Буэнос-Айреса, это привело к ссоре пилота и диспетчера, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

На записи слышно, как пилот одного из бортов сообщает контрольной башне аэропорта Хорхе Ньюбери, что его самолёт прошел на расстоянии 300-500 футов (90-150 метров) от другого самолёта.

Оператор признает факт. "Да, сеньор, это правда... У нас насыщенность в небе, я сейчас работаю над этим", - говорит диспетчер.

"Правда в том, что вы бесполезны, в этом проблема", - отвечает ей пилот.

"Да? Придите и скажите это мне лично, пожалуйста... Идиот", - отвечает оператор.

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