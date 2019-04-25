Эксперты: туристы врут про свой отпуск, чтобы казаться успешнее

Две трети путешественников склонны приукрашивать некоторые детали своего отпуска. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Travel and Leisure.

Исследование было проведено сервисом поиска авиабилетов среди граждан США. Опрос показал, что две трети из четырех тысяч опрошенных додумывают различные подробности относительно проведенных каникул.

Согласно его результатам, 34% опрошенных привирают насчет погоды, 29% лгут про качество жилья и 27% преувеличивают число посещенных экскурсий. Чуть более 20% врут о том, сколько было выпито алкоголя и потрачено денег во время отпуска.

В то же время 68% опрошенных признались, что рассказывая об отпуске друзьям, они сильно преувеличивали полученное удовольствие. Более половины респондентов ответили, что никогда бы не признались в том, что отпуск прошел хуже, чем они планировали.

Почти 10% опрошенных рассказали, что выкладывали в социальные сети ненастоящие фотографии с отдыха, чтобы казаться успешнее и произвести на подписчиков хорошее впечатление.

"Учитывая современное давление социальных сетей, некоторые чувствуют, что им нужно как-то заявить о себе, - рассказал представитель сервиса поиска авиабилетов. - Но жизнь - это не соревнование, и тот факт, что вы не сделали что-либо, что смог сделать другой человек, не означает, что вы - хуже кого-то".

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