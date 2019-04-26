Сотни мертвых дельфинов были выброшены на берега Франции

Французские океанологи сообщили о рекордном числе тел мертвых дельфинов, выброшенных волнами на пляжи и морские берега Франции. Большинство из них запуталось и умерло в рыболовецких сетях, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Примерно 85 процентов туш дельфинов несли на себе следы повреждений, характерных для их случайного попадания в сети рыбаков. Мы предполагаем, что число жертв на самом деле было в четыре раза больше, так как три четверти их тел не должно было достичь берега", — сообщил Оливье ван Каннейт (Olivier van Canneyt), эколог из природоохранной организации PELAGIS.

В последние годы киты, дельфины и прочие китообразные все чаще выбрасываются на берега различных стран мира и чаще попадают в рыболовецкие сети. К примеру, четыре года назад сразу 40 животных почти одновременно выбросились на берег и погибли у берегов Чили в конце весны, а зимой того же года их число составило рекордные 337 особей.

Весной этого года нечто похожее произошло у берегов Франции, где на берег Бискайского залива было выброшено примерно 1,2 тысячи туш мелких китообразных, подавляющее большинство которых было обычными дельфинами.

Этот случай массовой гибели морских млекопитающих, как отмечает ван Каннейт, далеко не первое происшествие такого рода для Франции. Частота гибели морских млекопитающих у ее берегов резко выросла еще в 2017 году и продолжала устанавливать новые рекорды каждый весенний и зимний сезон, несмотря на то что экологи начали выдавать рыбакам специальные буйки, отпугивающие дельфинов.

Как предполагают ученые, учащение гибели животных связано с двумя вещами – усилением "конкуренции" с людьми за доступ к мерлангу и лавраку, а также с переменами в характере течений и распределении биомассы по океану, которые были спровоцированы глобальным потеплением.

Если эти тренды сохранятся и в последующие годы, то численность дельфинов в северной Атлантике, по мнению ван Каннейта и его коллег, резко сократится уже в ближайшее время. Власти Франции уже пообещали разобраться в ситуации и подготовить к концу этого года пакет мер, которые помогли бы избежать последующей массовой гибели животных.

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