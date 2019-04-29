Испанские социалисты попытаются сами сформировать правительство

Победившая на воскресных парламентских выборах Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) попытается сформировать правительство самостоятельно, но готова вести диалог с другими политическими силами, заявила и.о. вице-премьера Кармен Кальво, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В воскресенье в Испании прошли уже третьи за последние четыре года выборы. По итогам обработки 99,9% бюллетеней социалисты (Испанская социалистическая рабочая партия - ИСРП) получают 123 мандата в конгрессе депутатов из 350. На втором месте - правая Народная партия с 66 мандатами, третья - центристская партия "Граждане" (57 мандатов). Левая коалиция Unidas Podemos смогла получить 42 места в нижней палате. Впервые в конгресс депутатов прошла крайне правая партия VOX c 24 депутатами. Остальные места распределены между националистическими партиями, представляющие различные автономные сообщества. Для утверждения премьера в первом туре необходимо заручиться поддержкой 176 депутатов - абсолютного большинства. Для победы во втором туре достаточно простого большинства.

"Мы попытаемся, потому что за очень короткое время люди нас хорошо поняли", - заявила Кальво в интервью радиостанции Cadena Ser. По ее мнению, у ИСРП есть более чем достаточная поддержка, чтобы "быть штурвалом этого корабля, чтобы продолжать курс".

"Мы социализм, которому нравится находиться у власти, чтобы менять ситуацию, не будем оставлять пространство слева тем, что пришел в политику, я имею в виду Unidas Podemos. И третье: мы правили с 84 мандатами, свергнув правых с конституцией в руках, чтобы продемонстрировать, что политика должна служить реальности", - добавила и.о. вице-премьера.

При этом Кальво признала необходимость диалога с другими политическими силами, прошедшими в парламент. "Испанская политика сильно изменилась. Надо уважать всех, разговаривать со всеми и добиться того, чтобы культура сотрудничества стала частью испанской политики. В испанской политике слишком много победителей и побежденных… Необходимо нам всем немного уступить", - сказала и.о. зампредседателя правительства. По ее словам, цель – "добиться четырех лет стабильности, удержать рост испанской экономики, отступления социального кризиса".

В воскресенье лидер Unidas Podemos Пабло Иглесиас предложил премьеру Педро Санчесу вести диалог о формировании коалиционного правительства. Лидер ИСРП заявил, что готов вести переговоры с политическими силами, которые действуют в рамках конституции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.