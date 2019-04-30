Саудовская Аравия останется в сделке ОПЕК+, заявил министр аль-Фалих

30 апреля 2019 10:13 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия останется в сделке ОПЕК+ и не будет превышать свой лимит добычи нефти, хотя и готова пойти навстречу потребителям, в том числе заместив нефть из Ирана, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что ему удалось убедить Саудовскую Аравию увеличить поставки нефти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"После заявления американской стороны мы выпустили заявление – относительно санкций. И мы ясно обозначили две вещи, первое: мы пойдем навстречу пожеланиям наших потребителей, включая тех, кто намерен заменить поставки иранской нефти саудовскими. Я подтверждаю наше намерение удовлетворить все подобные заявки. Но мы пойдем на это, оставаясь, в то же время, в рамках соглашения ОПЕК+, будем соблюдать его. Нам не нужно добровольно превышать обозначенные в нем лимиты", - сказал аль-Фалих.

В пятницу Трамп заявил журналистам, что он обратился к ОПЕК с требованием "сбить цены", в результате чего бензин в США, по мнению американского президента, подешевел. Позднее он также написал в Twitter, что Саудовская Аравия и другие страны согласны увеличить добычу нефти.

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