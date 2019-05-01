Apple сообщила о снижении прибыли и выручки по итогам финансового квартала

1 мая 2019 12:05 (UTC+04:00)

Компания Apple зафиксировала по итогам второго квартала 2019 финансового года сокращение прибыли и выручки. Об этом свидетельствует ее корпоративная отчетность, опубликованная во вторник, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В течение трех месяцев, которые завершились 30 марта 2019 года, общая выручка компании составила чуть более $58 млрд, что на 5% меньше аналогичного показателя, зафиксированного год назад. Чистая прибыль Apple за указанный период составила около $11,5 млрд, что на 16% меньше, чем за второй квартал прошлого финансового года.

Кроме того, как следует из отчетности, выручка от продаж смартфонов iPhone за три указанных месяца составила около $31 млрд. Это на 17% меньше, чем год назад. Между тем, как отмечает газета The Wall Street Journal, опубликованные показатели оказались выше ожиданий аналитиков.

Apple также представила прогнозы относительно финансовых показателей по итогам наступившего третьего финансового квартала. В компании ожидают, что за указанный период выручка составит от $52,5 млрд до $54,5 млрд. По данным The Wall Street Journal, такой прогноз также оказался выше ожиданий аналитиков.

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