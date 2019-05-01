Авиакомпания SAS отменила еще 280 рейсов из-за забастовки пилотов

Cкандинавская авиакомпания SAS дополнительно отменила 280 рейсов в четверг в связи с забастовкой, которую ее пилоты проводят, требуя повышения заработной платы. Это затронет еще 20 тыс. пассажиров, сообщается в пресс-релизе компании, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ранее длившиеся несколько недель переговоры по поводу урегулирования трудового спора между руководством SAS и ее пилотами потерпели неудачу. В результате последние объявили в пятницу о начале забастовки, что привело к отмене многих рейсов.

"Мы делаем все возможное, чтобы ограничить число отмененных рейсов, информация о текущей ситуации в связи с забастовкой пилотов непрерывно обновляется", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно информации, предоставленной SAS, зарплата пилотов компании уже составляет в среднем 93 тыс. крон (чуть менее $9 тыс.) и является одной из самых высоких в Скандинавии. Профсоюз, однако, утверждает, что эта статистика не соответствуют реальности. По словам представителя SAS Карин Нюман, делегаты от профсоюзов Норвегии, Дании и Швеции сегодня встречаются для переговоров с работодателем в Осло.

По данным компании, отмена 3306 рейсов с начала забастовки затрагивает более 326 тыс. пассажиров. По расчетам экспертов, ежедневно акция пилотов обходится SAS в 50-70 млн крон ($5,26 - $7,37 млн).

Крупнейшим пакетом акций SAS до недавнего времени владели правительства трех скандинавских стран. Швеции принадлежало 21%, по 14% - Дании и Норвегии. Норвегия и Швеция в 2016 году сократили свои доли в SAS, выставив на продажу 5,8% акций. В последние годы SAS все больше теснят лоукостеры, из-за конкуренции с которыми ей приходится существенно сокращать издержки.

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