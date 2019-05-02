Атмосфера Плутона к 2030 году может полностью исчезнуть

Атмосфера Плутона может исчезнуть уже к 2030 году. К такому выводу, как сообщила в понедельник телекомпания CNN, пришли ученые из восьми стран, которые почти 30 лет - с 1988 по 2016 год - с помощью наземных телескопов изучали эту карликовую планету, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Результаты их наблюдений, а также данные, собранные межпланетной станцией New Horizons, которая в июле 2015 года прошла в 12,5 тыс. км от Плутона и впервые сделала его снимки, были использованы для моделирования времен года на планете. Исследователям удалось получить полное представление об атмосфере Плутона, включая ее плотность, давление и температуру.

Как напомнила CNN, температура на планете колеблется от минус 227 градусов до минус 237 градусов по Цельсию. Ее атмосфера состоит в основном из азота, метана и монооксида углерода.

"Исследование показало, что, когда Плутон находится дальше всего от Солнца и в его северном полушарии наступает зима, азот в атмосфере вымерзает", - приводит телеканал слова автора научного проекта доцента университета Тасмании Эндрю Коула. Он отметил, что за период наблюдений атмосферное давление на Плутоне стало в три раза выше. "По нашим прогнозам, к 2030 году атмосфера вокруг всей планеты вымерзнет и исчезнет", - добавил ученый.

Исчезновение атмосферы Плутона может привести к тому, что он будет отражать больше солнечного света и казаться жителям Земли ярче.

Плутон - самый крупный из известных астрономам объектов в поясе Койпера. Он был открыт американским ученым Клайдом Томбо в 1930 году и считался полноценной девятой планетой Солнечной системы, пока в 2006 году Международный астрономический конгресс после жарких дебатов не объявил его планетой-карликом. Масса Плутона в шесть раз меньше массы Луны, его диаметр составляет 2,37 тыс. км, а орбита сильно вытянута: он то приближается к Солнцу на 4,4 млрд км, то удаляется от него на 7,4 млрд км.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.