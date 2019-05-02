Министр юстиции Кипра ушел в отставку после серийных убийств в стране

Министр юстиции и общественного порядка Кипра Ионас Николау подал в отставку в четверг в связи с серийными убийствами, которые произошли в стране, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я подал заявление об отставке только лишь по соображениям политической этики, зная, что не несу ответственности за обработку отчетов, и полиция никогда не сообщала мне о них", - передает издание слова министра.

Уточняется, что президент страны Никос Анастасиадис с большим сожалением принял отставку министра юстиции, отметив, что он лишается услуг одного из своих "ближайших соратников". Он также обратил внимание на "политический этос", который "всегда показывал господин Николау".

Президент заверил, что правительство готово полностью раскрыть убийства и расследовать дела о пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в серийных убийствах женщин на Кипре был арестован. Задержанный военнослужащий. Его жертвами, по последней информации, могли стать пять женщин и двое детей. Погибшие иностранки, в том числе две филиппинки. Тела жертв были найдены в заброшенной шахте и в озере с ядовитыми отходами с местного рудника. По заявлению родственников и друзей погибших, полиция отказывалась принимать у них заявления об исчезновении людей, не расследовала сообщения учителей о том, что дети перестали ходить в школу и пропали.

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