Пилоты авиакомпании SAS завершили забастовку

Профсоюз пилотов и Скандинавские авиалинии (SAS) достигли соглашения, продолжавшаяся почти семь дней забастовка завершена, заявил глава авиакомпании Рикард Густафсон в ходе пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я с облегчением могу сообщить нашим клиентам и нашим коллегам, что теперь мы можем оставить конфликт позади нас", - заявил Густафсон после переговоров с представителями профсоюза, продолжавшихся более 30 часов. Стороны договорились о заключении нового договора длительностью 3 года и о повышении зарплаты пилотов на 3,5%.

Из-за забастовки авиакомпании пришлось отменить около 4 тысяч авиарейсов. По данным экспертов, потери SAS могли доходить до 10 миллионов евро ежедневно. Поводом для забастовки стали требования пилотов повысить зарплату на 13%, представители работодателя называли такое повышение неоправданно высоким и предлагали увеличение оплаты не более чем на 2,3%.

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