Япония до конца года объявит об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции

3 мая 2019 13:01 (UTC+04:00)

Правительство Японии намерено до конца года объявить о своем участии в международном проекте по созданию исследовательской станции на орбите Луны, идею которого выдвинуло Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Принимая во внимание развитие ситуации с лунной программой в США и других странах, мы хотели бы усилить координацию с комитетом по политике освоения космоса при кабмине Японии, а также с рядом других организаций с тем, чтобы объявить о своем участии в этом проекте в течение этого года", - сказал он по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи с директором NASA Джимом Брайденстайном.

По его словам, в настоящее время Япония изучает, какие именно технологии она может предложить со своей стороны для проекта под названием Lunar Gateway. Официально о своем присоединении к нему в феврале объявила Канада.

Ранее директор NASA заявил, что Вашингтон намерен сформировать объединение государств для совместной реализации планов по освоению Луны и установлению на ней постоянного человеческого присутствия. До конца 2021 года NASA рассчитывает завершить подготовку грузов научного и технологического оборудования для исследования Луны, включая планируемую лунную орбитальную станцию.

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