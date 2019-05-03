Консерваторы и лейбористы терпят поражение на региональных выборах в Англии

Две крупнейшие партии Великобритании - правящая Консервативная и оппозиционная Лейбористская - терпят потери на состоявшихся в четверг в Англии и Северной Ирландии выборах в органы местного самоуправления на фоне невозможности найти выход из тупика в переговорах по Brexit. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги подсчета поданных голосов, которые в пятницу приводит телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его информации, консерваторы потеряли контроль над 18 местными советами в Англии, недосчитавшись 380 мандатов по сравнению с предыдущими выборами в 2015 году. По оценкам газеты Financial Times, всего после подсчета голосов партия под руководством премьер-министра Терезы Мэй может потерять около 750 мандатов. Впрочем, как подчеркивают эксперты, это будет соответствовать ожиданиям. Британские политические эксперты еще перед открытием избирательных участков говорили о том, что Консервативная партия по итогам выборов потеряет более чем 800 кресел в местных советах по всей Англии. Вместе с тем Sky News указывает на то, что тори удается избежать катастрофичного поражения.

Неудачными эти выборы стали и для Лейбористской партии, которая ведет безуспешные переговоры с консерваторами по теме выхода страны из состава ЕС. Партия под руководством Джереми Корбина не смогла удержать контроль над тремя местными советами, потеряв 81 мандат, хотя именно лейбористы, как ожидалось, должны были получить наибольшую выгоду от перераспределения упущенных консерваторами мандатов. По мнению британского эксперта по выборам Джона Куртиса, мнение которого приводит Financial Times, это свидетельствует о том, что население высказало недовольство неспособностью двух ведущих британских партий найти выход из тупика по Brexit и согласовать соглашение об условиях "развода" с ЕС. "Чума на оба ваших дома", - прокомментировал Куртис цитатой из Шекспира основной посыл со стороны избирателей.

С этим анализом согласился и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который в Twitter назвал промежуточный результат "пощечиной для обеих основных партий".

На данный момент одним из явных победителей состоявшегося волеизъявления выглядит партия "Либеральные демократы", которая сумела записать на свой счет более 300 дополнительных мандатов. "Возможно, мы находимся на пути к лучшему результату, который мы когда-либо показывали, как минимум за последние 15 лет или около того", - прокомментировал промежуточные итоги представитель либеральных демократов Том Брейк. Помимо нее, выборы стали успешными и для небольших партий, в том числе Партии "зеленых" и независимых кандидатов, которые смогли укрепить свои позиции на региональном уровне.

Окончательные итоги выборов должны быть объявлены к вечеру пятницы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.