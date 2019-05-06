В Канаде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Пилот и два пассажира погибли в результате крушения легкомоторного самолета в провинции Британская Колумбия на западе Канады, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным телеканала, инцидент с самолетом Cessna 182, который вмещает до четырех человек, произошел к северо-востоку от города Смитерс в субботу. Изначально сообщалось о гибели одного человека.

Представитель коронерской службы Британской Колумбии Энди Уотсон отметил, что третий пассажир самолета выжил и был госпитализирован. В настоящее время идет расследование инцидента.

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