В Канаде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

6 мая 2019 13:55 (UTC+04:00)

Пилот и два пассажира погибли в результате крушения легкомоторного самолета в провинции Британская Колумбия на западе Канады, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным телеканала, инцидент с самолетом Cessna 182, который вмещает до четырех человек, произошел к северо-востоку от города Смитерс в субботу. Изначально сообщалось о гибели одного человека.

Представитель коронерской службы Британской Колумбии Энди Уотсон отметил, что третий пассажир самолета выжил и был госпитализирован. В настоящее время идет расследование инцидента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Нигере не менее 56 человек погибли в результате взрыва бензовоза
В мире 14:52
Погибший в Шереметьево бортпроводник пытался открыть заднюю дверь
В мире 11:54
В Пакистане загорелся автобус с пассажирами, погибли восемь человек
В мире 10:51
41 пассажир Superjet погиб в авиакатастрофе в "Шереметьево" - СК
Россия 01:51
При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек из 78 находившихся на борту
Россия 01:28
В Канаде разбился небольшой самолет
Другие страны 5 мая 04:40
Лента новостей
В Нигере не менее 56 человек погибли в результате взрыва бензовоза
В мире 14:52
В Толебийском районе Казахстана возрастет число предприятий
Бизнес 14:48
Все больше жителей Казахстана предпочитают безналичную оплату
Финансы 14:29
Султан Брунея пообещал отказаться от смертной казни
В мире 14:26
Узбекистан будет использовать британский опыт во внедрении блокчейн-технологий
ИКТ 14:24
Оглашены объемы грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми
Бизнес 14:24
В Баку пройдет концерт в честь Дня национального спасения
Культура 14:21
Активы дочки Сбербанка в Казахстане достигли почти $5 млрд
Финансы 14:15
В Азербайдане пресечен наркотрафик из Ирана (ФОТО)
Происшествия 14:15