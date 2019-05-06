Сирийская армия установила контроль над рядом районов на севере Хамы

Сирийская армия установила контроль над рядом районов на севере провинции Хама на западе Сирии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Армия (САР) начала в 6.00 широкомасштабную военную операцию на севере провинции Хама со стороны Брайдиджа, ей удалось примерно в 10.00 войти в Мазраат ар-Ради и поселение аль-Бана, известное также под названием аль-Джанабира, и установить над ними контроль", - заявил собеседник агентства.

Источник отметил, что сирийская армия в ходе военной операции против боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* применила авиацию, ракеты и артиллерию.

Собеседник агентства также добавил, что армия установила контроль над этими районами, готовясь к восстановлению контроля над другими стратегически важными районами на севере Хамы.

Террористы за последнюю неделю увеличили количество обстрелов поселений на севере провинции Хама, в Алеппо и в горной Латакии. Отряды боевиков предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции сирийской армии.

Правительственные войска и ВВС САР в свою очередь увеличили интенсивность ударов по террористам в Идлибе. Бомбардировкам подвергаются склады, огневые позиции и передовые наблюдательные пункты террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.