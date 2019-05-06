Сирийская армия установила контроль над рядом районов на севере Хамы

6 мая 2019 16:11 (UTC+04:00)

Сирийская армия установила контроль над рядом районов на севере провинции Хама на западе Сирии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Армия (САР) начала в 6.00 широкомасштабную военную операцию на севере провинции Хама со стороны Брайдиджа, ей удалось примерно в 10.00 войти в Мазраат ар-Ради и поселение аль-Бана, известное также под названием аль-Джанабира, и установить над ними контроль", - заявил собеседник агентства.

Источник отметил, что сирийская армия в ходе военной операции против боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* применила авиацию, ракеты и артиллерию.

Собеседник агентства также добавил, что армия установила контроль над этими районами, готовясь к восстановлению контроля над другими стратегически важными районами на севере Хамы.

Террористы за последнюю неделю увеличили количество обстрелов поселений на севере провинции Хама, в Алеппо и в горной Латакии. Отряды боевиков предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции сирийской армии.

Правительственные войска и ВВС САР в свою очередь увеличили интенсивность ударов по террористам в Идлибе. Бомбардировкам подвергаются склады, огневые позиции и передовые наблюдательные пункты террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

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