Европейские страны обсудят механизм расчетов с Ираном

7 мая 2019 06:07 (UTC+04:00)

Обсуждение внедрения европейского механизма расчетов с Тегераном - INSTEX, а также его иранского аналога - STFI состоится во вторник в Брюсселе, сообщила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"7 мая в Брюсселе пройдет очередная плановая встреча формата E3/ЕС (Великобритания, Германия, Франция, ЕС - ИФ) и Ирана на экспертном уровне для обсуждения совместных усилий по отмене санкций, как это предусмотрено в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД)", - отметила М.Коцьянчич "Интерфаксу".

"Это будет также включать в себя совещание между представителями INSTEX и соответствующей иранской организации STFI для обсуждения дальнейших шагов по их внедрению", - уточнила представитель Федерика Могерини.

4 мая ЕС, Великобритания, Германия и Франция заявили о своем сожалении и обеспокоенности решением США не продлевать исключения, касающиеся экспорта иранской нефти.

"Мы также с обеспокоенностью отмечаем решение Соединенных Штатов не возобновлять полностью исключения для проектов ядерного нераспространения в рамках СВПД", - говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел Великобритании, Германии и Франции, опубликованном в минувшую субботу.

Согласно документу, отмена санкций, связанных с ядерной областью, является неотъемлемой частью СВПД. Она "направлена на то, чтобы оказать позитивное влияние не только на торгово-экономические отношения с Ираном, но, что наиболее важно, на жизнь иранского народа".

"Мы глубоко сожалеем о возобновлении санкций со стороны Соединенных Штатов после их выхода из СВПД. Мы по-прежнему глубоко убеждены в том, что СВПД является ключом к повышению стабильности и безопасности в ближневосточном регионе", - сказано в коммюнике.

При этом ЕС, Великобритания, Германия и Франция призвали Иран "продолжать в полном объеме выполнять свои обязательства по СВПД, а также обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия".

Авторы заявления подтвердили свою полную решимость "продолжать усилия вместе с другими европейскими партнерами по обеспечению законной торговли с Ираном, в том числе посредством ввода в действие специального расчетного механизма INSTEX". "В связи с этим акционеры обязуются значительно увеличить свои финансовые взносы в операционный бюджет INSTEX", - говорится в заявлении.

"Мы призываем все страны, в том числе Россию и Китай как участников СВПД, приложить все усилия для продолжения законной торговли, которая предусмотрена соглашением, посредством конкретных шагов", - отмечается в документе.

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