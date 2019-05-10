Япония считает, что КНДР 9 мая запустила баллистические ракеты

10 мая 2019 07:42 (UTC+04:00)

Правительство Японии пришло к выводу, что КНДР 9 мая провела пуски баллистических ракет в нарушение запрета со стороны Совета безопасности ООН. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Такэси Ивая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате комплексного анализа наше правительство пришло к выводу, что Северная Корея провела пуски баллистических ракет малой дальности. Это явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН и вызывает глубокое сожаление", - приводит его слова информационное агентство Kyodo.

Южнокорейские военные сообщили в четверг, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 км, второй - 270 км. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря.

Новый запуск произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущих учений с применением реактивных систем залпового огня и испытания нового типа тактической ракеты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В результате землетрясения в Японии пострадали два человека
Другие страны 08:57
СМИ КНДР опубликовали фотографии учений 9 мая с применением дальнобойных ударных средств
Другие страны 05:38
Япония и США координируют свои позиции в связи с пусками ракет в КНДР
В мире 05:14
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Другие страны 04:18
США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении режима санкций
США 9 мая 21:33
Трамп прокомментировал ракетные запуски в КНДР
США 9 мая 21:12
Лента новостей
Король Таиланда присвоил новый титул принцессе Убон Раттане
В мире 09:16
Имамоглу отказывается признавать решение ЦИК Турции
Турция 09:12
Иран за месяц экспортировал нефтехимическую продукцию на $881 млн
Экономика 09:11
В Баку сегодня будет изменен маршрут движения ряда автобусов
Общество 09:06
Сегодня на этих улицах Баку будет ограничено движение автомобилей
Общество 09:04
Турция планирует увеличение числа иранских туристов
Туризм 09:03
В результате землетрясения в Японии пострадали два человека
Другие страны 08:57
США увеличили до 25% пошлины на китайские товары
США 08:43
Китай примет ответные меры на американские пошлины
Китай 08:39