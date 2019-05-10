В Японии отчеканят золотые монеты в честь нового императора Нарухито

Памятные монеты из чистого золота и более привычного медно-никелевого сплава отчеканят в Японии в честь восшествия на престол нового императора Нарухито, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Отчеканено будет 50 тыс. золотых монет достоинством в 10 тыс. иен (примерно $91). На изготовление каждой из них пойдет 20 г драгоценного металла. С одной стороны они будут украшены изображением феникса, который символизирует императорскую фамилию, а с другой - цветком хризантемы, гербом семьи японских монархов.

Золотые дензнаки будут продаваться по цене 140555 иен (чуть меньше $1,3 тыс.). Но, как полагают, со временем ценность таких сувениров станет возрастать.

Предварительные заказы на приобретение золотых монет предполагается принимать в течение трех недель, начиная с 11 июня. Покупателям их начнут доставлять в октябре. Более простые 500-иеновые монеты из медно-никелевого сплава будут украшены изображением массивного восьмитонного трона, на который новый император Нарухито впервые взойдет в октябре, а также гербом с хризантемой.

Государственный Монетный двор Японии намерен предложить желающим также 30 тыс. наборов из обеих монет в специальных ларцах, которые станут продавать за 1,3 тыс. долларов.

59-летний Нарухито был провозглашен императором 1 мая после того, как его 85-летний отец Акихито днем ранее добровольно отказался от престола в связи с преклонным возрастом. Такое отречение произошло в Японии впервые за последние 202 года. Основные церемонии по случаю вступления Нарухито на престол состоятся в октябре и ноябре этого года.

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