ЕС заявил о недопустимости военной эскалации в ситуации с Ираном

13 мая 2019 21:24 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео ясно услышал в понедельник от ЕС в Брюсселе, что ответственным поведением в сложившихся условиях было бы избегать любой эскалации по Ирану, в том числе и военной, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы, как вы знаете, всегда призываем к диалогу и дипломатическим действиям, это наша практика, включая ситуацию с Ираном. Мы всегда выступаем за переговоры, всегда лучше говорить, чем не говорить, особенно тогда, когда растет напряжение", - заявила она журналистам по окончании переговоров с министрами иностранных дел ЕС.

"Помпео ясно услышал сегодня от нас, от меня и других министров, что мы живем в деликатный момент, когда самым подходящим и ответственным подходом должна быть максимальная сдержанность и недопущение любой эскалации, в том числе военной", - подчеркнула она.

Иран 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

В этой связи Тегеран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

США год назад объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

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