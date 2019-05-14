В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы

Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным канала, некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Sky News Arabia сообщает, что на площади в данный момент идет интенсивная стрельба и слышны взрывы. Демонстранты обвиняют в применении силы сторонников прежнего режима.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

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