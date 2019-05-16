Глава МВФ надеется на скорое окончание торговых войн между США и Китаем

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила надежду на скорое урегулирование торговых споров между США и Китаем. Такое мнение она высказала журналистам в кулуарах Астанинского экономического форума, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Никто не выигрывает в торговой войне, по нашему мнению, все мы от этого теряем. Поэтому мы надеемся, что существующая напряженность может быть урегулирована удовлетворительным образом, обеспечит взаимные выгоды для всех сторон и создаст условия для торговли, которая является важным локомотивом экономики", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Лагард пояснила, что любая торговая война негативным образом влияет на стран-участниц, и на тех, кто не принимает в ней прямого участия. "Торговая война подрывает доверие между странами и может привести к тому, что экономические субъекты, в том числе в частном секторе, изменят организацию своего бизнеса, цепочки поставок", - отметила глава МВФ.

Китай объявил, что с 1 июня введет пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. Эти меры принимаются в ответ на повышение 10 мая американским правительством пошлин в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд с 10% до 25%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.