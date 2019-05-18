Ле Пен обвинила Макрона в неконституционном поведении

18 мая 2019 14:46 (UTC+04:00)

Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении ее партии носят антиконституционный характер, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По мнению Ле Пен, когда Макрон резко критикует "Национальное объединение", он выходит за рамки "президента республики". "Он демонстрирует антиконституционное поведение... он, безусловно, нарушает текст и дух французской конституции", - считает политик. Она также выразила мнение, что Макрон страдает "синдромом избалованного ребенка", который "нетерпим к разочарованиям" и не желает "ограничивать себя и уважать правила"

Кроме того, Ле Пен вновь заявила, что в случае если президентская партия "Республика на марше" не будет первой на выборах в Европарламент, то Макрон "должен уйти в отставку".

В пятницу президент Франции назвал результаты партии Ле Пен, победившей пять лет назад на европейских выборах в стране, "катастрофой" для страны и для Европы, указав, что эта политическая сила "голосовала против всех проектов, которые Франция защищала в Европе".

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