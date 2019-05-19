Эксперт рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы

19 мая 2019 06:05 (UTC+04:00)

Около 30% россиян страдают от бессонницы, в основном это жители больших городов, рассказал РИА Новости гендиректор Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илья Блохин, передает Trend.

"Около 42 миллионов россиян испытывают регулярные проблемы со сном, статистика говорит, что 30% населения страны можно поставить диагноз в сфере инсомнии. В основном это жители крупных городов - индустриальная среда накладывает свой отпечаток на качество сна", - сообщил он.

Таким образом, каждый третий "переезжающий в крупный мегаполис" может в будущем обрести проблемы со сном, считает Блохин.

По статистике в мире бессонница встречается у 28-45% населения планеты, на Россию приходится не более 4% мирового рынка инсомнии (препараты, устройства и аксессуары для борьбы с бессонницей), заключил эксперт.

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