Непальский шерпа в 24-й раз покорил Эверест, установив мировой рекорд

21 мая 2019 10:01 (UTC+04:00)

Непальский шерпа, представитель небольшой народности, проживающей в Гималаях, по имени Ками Рита установил новый мировой рекорд, поднявшись на высочайшую вершину Земли - Джомолунгму (Эверест, 8848 м) в 24-й раз в своей жизни, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Тем самым 49-летний мужчина побил свое предыдущее достижение, которое установил всего неделю назад. Ками Рита заявил, что планирует совершить как минимум еще одно восхождение на Эверест.

Кроме него более 20 раз на самый высокий пик Гималаев забирались еще только несколько непальских шерпов.

К настоящему времени почти 5 тыс. альпинистов сумели покорить Эверест. Самым пожилым из них считается японец Юитиро Миура. Он поднимался на эту вершину в 70 и в 75 лет, а в 2013 году он совершил третий штурм Эвереста, чтобы отметить свое 80-летие.

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