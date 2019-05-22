Ученые планируют отправить дрожжевые грибки в дальний космос

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует уже в будущем году отправить живые организмы в дальний космос. Сотрудники NASA работают над созданием космического аппарата BioSentinel массой 14 кг, на борту которого на околосолнечную орбиту будут отправлены клетки дрожжевых грибков двух типов, причем один из них более устойчив к воздействию радиации, чем другой, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

BioSentinel и 12 других микроспутников планируется вывести на орбиту в середине 2020 года ракетой-носителем Space Launch System (SLS) в рамках исследовательской программы Artemis 1 в качестве полезной нагрузки. Научная информация с него, как ожидается, будет поступать на протяжении 9-12 месяцев. В течение всего полета ученые будут следить за размножением дрожжевых грибков и одновременно наблюдать за состоянием точно таких же образцов, находящихся на Международной космической станции, где уровень радиации значительно ниже, чем в открытом космосе.

Кроме того, как сообщил Space.com, в Национальной лаборатории в Брукхейвене (штат Нью-Йорк), занимающейся проблемами ядерной физики, образцы дрожжевых грибков будут подвергнуты очень сильному воздействию радиации.

"Важно то, что процесс восстановления ДНК у дрожжевых грибков во многом похож на такие же процессы в организме человека, - привел Space.com мнение специалистов NASA. - Результаты исследований на BioSentinel сыграют очень важную роль при оценке последствий воздействия радиации на организмы".

SLS будет выводить в космос разрабатываемый сейчас пилотируемый корабль Orion. Планируется, что свой первый полет без экипажа с помощью нового носителя он совершит в 2020 году: облетит Луну и вернется на Землю. Среди микроспутников, которые, как ожидается, будут выведены на орбиту в ходе первого пуска ракеты-носителя - Lunar Flashlight и Lunar IceCube, предназначенные для поиском следов водяного льда на поверхности Луны, а также микроспутник с солнечным парусом, который будет направлен к одному из сближающихся с Землей астероидов.

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