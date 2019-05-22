Число погибших при взрыве в Афганистане увеличилось до восьми

Число погибших в результате взрыва в афганской провинции Газни увеличилось до восьми, 17 человек получили ранения, сообщил представитель губернатора провинции Ариф Нури. Ранее сообщалось о трех погибших и 10 пострадавших, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"По предварительным данным, погибли четыре нападавших, в результате взрыва (также) погибли два мирных жителя и два сотрудника сил безопасности, также получили ранения 17 человек", - заявил собеседник агентства.

Инцидент произошел в среду в одноименном административном центре провинции. Сообщается, что взрывное устройство находилось в армейском внедорожнике Humvee. Агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности сообщило, что полицейские выпустили ракету по автомобилю, в котором находился террорист-смертник после того, как он отказался остановиться.

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