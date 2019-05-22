Организаторы Евровидения пересчитали итоги голосования в финале

22 мая 2019 23:02 (UTC+04:00)

Организаторы Евровидения пересчитали баллы участников конкурса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.

"Из-за человеческой ошибки был использован неточный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВС мы хотели бы скорректировать итоговые результаты в соответствии с правилами", - отмечается в публикации.

Некоторые страны изменили свои позиции в общем зачете. В частности, занявшие пятую и шестую строчку рейтинга Норвегия и Швеция поменялись местами, Северная Македония обогнала Азербайджан, а Белоруссия – Германию.

Победитель Евровидения определяется общей суммой баллов, полученных от зрителей и жюри. В этом году в финале представители Белоруссии были лишены права голоса, и организаторы ошибочно приписали белорусскому жюри средние баллы конкурсантов.

В этом году в музыкальном конкурсе победил певец Дункан Лоуренс из Нидерландов. Второе место занял итальянец Mahmood, а третье - российский исполнитель Сергей Лазарев с песней Scream.

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