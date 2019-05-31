Британские врачи рассказали о том, насколько вредны электронные сигареты

Споры о вреде и пользе электронных сигарет и возможности с помощью них бросить курить не стихают во всем мире уже несколько лет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вы вдыхаете с помощью них (электронных сигарет) никотин. Поэтому сейчас правительство классифицирует данные устройства не как полностью здоровую альтернативу сигаретам, а как способ бросить курить и начать бороться с зависимостью. Вы можете использовать электронные сигареты наравне с никотино-заместительной терапией, и NHS (национальная служба здравоохранения) этот метод признает", - сказал РИА Новости Сэм, врач общей практики одной из поликлиник на западе Лондона.

Действительно, официальная программа NHS по борьбе с курением Smokefree считает электронные сигареты первым шагом в борьбе с курением. В документах программы говорится, что при курении электронных сигарет человек не вдыхает самые опасные продукты горения: смолы и угарный газ. Считается, что главным образом эти соединения повышают вероятность заболевания раком.

"Электронные сигареты нельзя считать безопасными, однако они несут риск в меньшей степени. Жидкость для вейпов и капсулы для электронных сигарет могут содержать потенциально опасные химические соединения, однако в значительно меньших количествах, чем обычные сигареты", - говорится в материалах Smokefree.

Программа отмечает, что никотино-заместительная терапия широко используется в стране многие годы для того, чтобы стимулировать людей бросить курить, этот вид терапии, равно как использование электронных сигарет, может "безопасно применяться для лечения зависимости". В качестве окончательного решения вопроса с зависимостью от никотина NHS предлагает широкий набор мер: от занятий в группах поддержки, работы с психологом до гипнотерапии.

За последние четыре года британские ученые провели два больших исследования влияния электронных сигарет на легкие человека: первое было опубликовано в 2015 году, второе – подтвердившее результаты первого, - в 2018 году. Оба исследования проводились представителями нескольких университетов страны и Центра исследования онкологических заболеваний Великобритании под патронатом Управления здравоохранения Англии. Ученые подтвердили, что электронные сигареты на 95% менее опасны обычных.

Британские специалисты не согласны с заявлениями о том, что активное распространение и популяризация электронных сигарет могут привести к тому, что начнут курить многие молодые люди, не курившие ранее.

"Высказывалась обеспокоенность тем, что использование электронных сигарет приведет к популяризации курения среди молодежи. Но в Великобритании исследования четко показали, что регулярное использование электронных сигарет молодыми людьми, которые ранее никогда не курили, остается незначительным – их менее 1%. Процент курящей молодежи продолжает снижаться обнадеживающими темпами. Мы должны тщательно отслеживать эти тенденции, но имеющиеся у нас данные говорят о том, что электронные сигареты не являются путем к популяризации традиционного курения среди молодежи", - рассказала профессор Университета Стирлинга (Шотландия) Линда Баулд.

В настоящее время, по данным NHS, электронные сигареты различных типов используют 2,9 миллиона совершеннолетних британцев, из них полностью отказались от курения обычных сигарет 1,5 миллиона. Наиболее частой причиной перехода на электронные сигареты британцы называют желание бросить курить, и такой способ является наиболее популярным. С 2007 по 2019 год количество курящих британцев снизилось с 24,2% до 15,0%. Каждый год в Англии от проблем, вызванных курением, умирают 79 тысяч человек.

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