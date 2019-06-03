Шведский суд отказался выдать ордер на арест Ассанжа

3 июня 2019 19:32 (UTC+04:00)

Окружной суд Уппсалы в понедельник отказал прокуратуре в выдаче ордера на арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает газета The Local, речь идет о начавшемся в 2010 году в отношении Ассанжа деле об изнасиловании.

В ходе слушаний в понедельник представители прокуратуры, со своей стороны, заявили, что основатель Wikileaks ранее не сотрудничал со следствием и потому должен быть задержан и допрошен в Швеции. Однако в суде не согласились с доводами прокуратуры.

Этот ордер мог бы стать первым шагом к его экстрадиции.

В мае прокуратура Швеции приняла решение возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks по делу об изнасиловании. Предварительное расследование было прекращено в мае 2017 года.

В прокуратуре пояснили, что обстоятельства теперь позволяют добиваться экстрадиции Ассанжа в Швецию, поскольку он в настоящее время находится в заключении в Великобритании. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. В настоящее время Ассанж отбывает тюремный срок в британской тюрьме за нарушение условий освобождения под залог. После этого, если будет принято соответствующее решение, может быть выдан США. Запрос на его арест сделала также прокуратура Швеции.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

В Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Сам журналист заявлял, что половой акт был по взаимному согласию. Также Ассанжа в Швеции обвиняли в незаконном принуждении и домогательстве, однако эти обвинения были сняты за истечением срока давности.

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