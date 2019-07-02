Успешные испытания Orion проложат путь к Марсу, уверен глава НАСА

Успешное завершение испытаний систем эвакуации и аварийной посадки корабля Orion сделало США "на шаг ближе" к полету на Луну и Марс, заявил Джим Брайденстин, текущий глава НАСА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Поздравляю коллег из команды Orion с успешной проверкой системы эвакуации. Мы стали на шаг ближе к реализации программы Artemis, возврату на поверхность Луны и к совершению первого полета на Марс", — отметил чиновник.

Многоразовый космический корабль Orion разрабатывается сегодня в США в качестве основного инструмента для возвращения астронавтов в космос после свертывания программы "Шаттл" в 2011 году. Главная задача, которую должен реализовать Orion – повторный визит США на поверхность Луны, а также полет на Марс

Реализация этих планов во многом зависит от того, появятся ли новые задержки в создании тяжелой ракеты SLS, из-за которых первый полет Orion к Луне неоднократно переносился сначала на 2018 и 2019 год, а затем – на июль 2020 года. Недавно представители Белого Дома выразили резкое недовольство в сторону корпорации "Боинг", разрабатывающей SLS, и не исключили того, что первые "Орионы" полетят к Луне на борту частных тяжелых ракет.

Сегодня Orion прошел последний тест, который можно реализовать без участия SLS – специалисты НАСА проверили работу систем экстренной посадки и эвакуации при неудачном влете в условиях, максимально приближенных к реальным.

Макет капсулы был запущен с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в два часа дня по Москве. Через 55 секунд после запуска была автоматически включена система эвакуации, которая "отвела" ее от специального ускорительного блока, созданного ради этого эксперимента.

Испытание продолжалось около трех минут и завершилось преднамеренным сбросом капсулы, где в будущем будут находиться астронавты, в океан. На последних секундах Orion сбросил датчики, собиравшие информацию о прошедшем полете.

Успешное завершение этих тестов, которые изначально должны были пройти десять лет назад, в 2009 году, как надеются в НАСА, помогут инженерам подготовить Orion к первому беспилотному полету вокруг Луны, который состоится в июле 2020 года в рамках программы Artemis.

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