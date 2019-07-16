Помпео заявил, что Иран готов к переговорам по ракетной программе

16 июля 2019 22:19 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран готов к переговорам с США по программе разработки ракет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Впервые иранцы заявили, что готовы вести переговоры по их ракетной программе", - заявил Помпео на встрече кабинета министров.

Сидевший рядом президент США Дональд Трамп подтвердил это: "Они хотят говорить, посмотрим, что будет".
Помпео и Трамп не уточнили, общались ли официальные лица США с Ираном напрямую. Ранее возможность переговоров по баллистическим ракетам допустил в публичных выступлениях министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп: Белый дом ознакомится с заявлениями о сотрудничестве Google с властями Китая
Другие страны 17:16
В 2018 году реэкспорт автомобилей из Грузии составил 12,2% от общего объема экспорта
Финансы 16:36
SpaceX назвала причину аварии корабля Crew Dragon при наземных испытаниях
Другие страны 14:04
Посол США в Японии покидает свой пост
Другие страны 12:51
Южная Корея получила из США еще два истребителя F-35A
Другие страны 12:31
Иран получит миллиарды дохода от продажи Ираку газа и электроэнергии
Экономика 12:13
Лента новостей
Столтенберг поздравил фон дер Ляйен с назначением на пост главы ЕК
В мире 22:24
Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии
Европа 22:20
В Академии службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева прошла выпускная церемония
Политика 22:07
"МегаФон" наказал ответственных за провокацию против Азербайджана
Азербайджан 21:30
Трамп заявил о достижении прогресса в переговорах с КНДР
США 21:28
В Казахстане вырос объем производства легкой промышленности
Бизнес 20:26
Объявлена дата открытия модернизированной Кутаисской дороги
Финансы 20:24
В ГЭЦ Азербайджана исправили экзаменационные оценки 51 абитуриента
Общество 20:12
Госагентство Азербайджана проводит ОМС тренинги в медучреждениях (ФОТО)
Общество 19:59