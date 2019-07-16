Помпео заявил, что Иран готов к переговорам по ракетной программе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран готов к переговорам с США по программе разработки ракет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Впервые иранцы заявили, что готовы вести переговоры по их ракетной программе", - заявил Помпео на встрече кабинета министров.

Сидевший рядом президент США Дональд Трамп подтвердил это: "Они хотят говорить, посмотрим, что будет".

Помпео и Трамп не уточнили, общались ли официальные лица США с Ираном напрямую. Ранее возможность переговоров по баллистическим ракетам допустил в публичных выступлениях министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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