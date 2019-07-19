Парламент Аргентины возложил вину за гибель подлодки на главу Минобороны

Специальная комиссия парламента Аргентины, изучавшая обстоятельства аварии подводной лодки "Сан-Хуан" в 2017 году, возложила ответственность за инцидент на министра обороны Оскара Агуада, сообщает портал Todo Noticias, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ноябре 2018 года затонувшую подводную лодку "Сан-Хуан" нашли деформированной на дне Атлантического океана - в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.

"Начиная с потери связи с кораблем, Агуад и функционеры его ведомства продемонстрировали отсутствие лидерства перед лицом кризиса, утаивание обстоятельств трагедии от родных членов экипажа и общественности, промедление в найме компании для поиска подлодки… и серьезные нарушения следственных процедур, что означает явную политическую и административную ответственность Агуада и его ближайших помощников", - говорится в докладе парламентариев.

Депутаты также критически отозвались о действиях президента страны Маурисио Макри, который, по их мнению, в качестве верховного главнокомандующего "показал низкий уровень вовлеченности в трагедию". Также у комиссии вызвало вопросы решение Макри оставить на своем посту министра обороны, несмотря на потерю субмарины.

Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

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