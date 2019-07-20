SpaceX перенесла запуск корабля Dragon на 24 июля

20 июля 2019 05:33 (UTC+04:00)

Американская компания SpaceX отложила до 24 июля запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon. Об этом сообщается в Twitter компании в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее планировалось, что старт состоится в воскресенье. СМИ сообщали, что он может быть отложен на сутки.

Как ожидается, Falcon 9 стартует с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал. Dragon должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) материалы и оборудование для научных исследований.

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