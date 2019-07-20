На юге Китая задержали шесть человек за ввоз сиропа от кашля с кодеином

Полиция в южнокитайском городе Шэньчжэнь арестовала шестерых подозреваемых за продажу и распространение сиропа от кашля на основе кодеина, и конфисковала почти 12 тысяч бутылок, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Троих подозреваемых полиция на таможне задержала между 4 и 6 июня с 12 бутылками сиропа от кашля на основе кодеина, таким образом, у них при себе было около 2 литров жидкости с веществом. Это задержание привело правоохранителей к банде, которая занималась контрабандой сиропа.

Уже 17 июня сотрудники полиции задержали еще троих главных подозреваемых, включая лидера преступников по прозвищу Чен (Chen). Позднее в другом городе китайской провинции Гуандун сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 11,915 бутылок жидкости с опиатом.

Полиция выяснила, что банда закупала сироп в Гонконге, который граничит с городом Шэньчжэнь, и подговаривала туристов, чтобы они контрабандным путем ввозили его в южнокитайский город. Второй путь доставки сиропа – на грузовиках.

Таможня города заявила, что в последние годы все больше и больше молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет занимаются контрабандой сиропа от кашля.

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