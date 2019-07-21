Боксер Дадашев введен в медикаментозную кому

21 июля 2019 04:07 (UTC+04:00)

Российский боксер Максим Дадашев введен в медикаментозную кому после трепанации черепа, его отек мозга спал. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена, передает Trend.

В субботу Дадашев перенес срочную операцию в связи с отеком мозга.

"Сейчас он находится в медикаментозной коме. Отек спал, кровотечение остановлено. В ближайшее время к нему должна прилететь супруга", - сказал собеседник агентства.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга.

28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

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