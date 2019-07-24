Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

24 июля 2019 04:31 (UTC+04:00)

Российские дипломаты занимаются решением ситуации с задержанным в КНДР российским сейнером "Сянхайлинь-8", сообщил РИА Новости представитель представительства МИД России во Владивостоке, передает Trend.

Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На борту 17 членов экипажа, в том числе 2 гражданина Южной Кореи.

"Наше посольство осведомлено о ситуации, дипломаты занимаются решением этого вопроса. Насколько я знаю, им удалось встретиться с экипажем судна", - сказал собеседник.

Замдиректора судовладельца Сергей Седлер заявил, что экипаж разделили: капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов поместили в отеле, а остальных держат в каютах и не выпускают на палубу, ежедневно проводятся допросы и досмотры, есть опасения, что на судне заканчиваются вода и продукты.

"Это один экипаж, и мы требуем, чтобы всех его членов вернули на борт, а судно – судовладельцу", - заявил Седлер.

Со ссылкой на российского консула он рассказал также, что экипаж задержали из-за того, что судно якобы без уведомления пересекло охраняемую зону. При этом Седлер объяснил, что территориальными водами государства считаются 12 миль от берега, но КНДР установила для себя военно-охраняемую зону с дополнительными 50 милями, "это зона водной территории, где свободно перемещаются суда России и других стран".

Представитель судовладельца сказал, что сейнер шел обычным маршрутом - добыл краба в российском Приморье, оформил бумаги в российском Зарубино и повез груз в южнокорейский Сокчо.

Cтратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США и пара истребителей Южной Кореи F-15 над Корейским полуостровом.

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